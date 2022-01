Mega da Virada: 25 apostas de BH batem na trave e quase ganham R$ 378 mi

Em duas lotéricas de BH, duas apostas acertaram a quina (foto: Divulgação)

Imagine chegar muito perto de arrematar R$ 378 milhões no maior prêmio já distribuído por uma Mega da Virada ? Pois é esse o sentimento de autoras e autores de 25 apostas feitas em Belo Horizonte - ao todo, 136 em Minas. Eles acertaram a quina e ficaram por uma dezena de ganhar o prêmio máximo.

Sim, é verdade que muito provavelmente eles não ficariam com tudo dos R$ 378 milhões: duas apostas, de Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP) dividiram a bolada e ficaram com R$ 189 milhões cada. E é mais verdade ainda que eles vão começar o ano com, pelo menos, R$ 50 mil a mais no bolso - teve aposta de BH que ficou com R$ 203 mil!

As dezenas sorteadas foram: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 – 46

Na capital mineira, dessas 25 que alcançaram a quina, 19 foram apostas simples e 6, bolão. A enorme maioria foi realizada pela internet: 8, ao todo. De duas lotéricas saíram duas apostas: Avante Loterias, na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto (Centro-Sul); e Itapoã Loteria Esportiva, na Avenida Dr. Cristiano Guimarães, no Planalto (Norte).

Confira a lista:

IBC (Internet Banking Caixa) e Loterias em canais eletrônicos - 4 apostas cada

Avante Loterias e Itapoã Loteria Esportiva - 2 apostas cada

Brilhante Loterias; Curingão Loterias; Esquina Premiada Loterias; Extra Sorte Loterias; Feijão de Ouro Loteria; Loteria Bárbara Rainero; Loterias Betânia BH; Parada da Sorte; Pé Quente Loterias; Ponto da Sorte; São Bernardo Loterias; Sete de Ouro e Sucesso Loterias - 1 aposta cada

E em Minas?

Em Minas, foram 136 apostas que bateram na trave - incluindo as 25 de BH. Os apostadores ganharam de R$ 50 mil a R$ 305 mil, um bolão feito em Teófilo Otoni.

Confira a lista de apostas ganhadoras com 5 acertos (quina) em Minas, por cidade: