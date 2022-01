Adolescente que matou a namorada de 14 anos no Natal é apreendido

No dia do crime, o Conjunto Palmital foi cercado pela Polícia Militar (foto: PMMG)

O assassinato de uma adolescente de 14 anos, ocorrido em 25 de dezembro, em pleno Natal, no Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, foi esclarecido pela Polícia Civil, que localizou o principal suspeito, um menor de 16 anos, namorado da vítima.

Segundo os investigadores, testemunhas contaram que, no dia do crime, o casal estava discutindo e que em dado momento o adolescente teria dito a seguinte frase: “Fala pra você ver que quando eu for preso você vai me trair”.

Em seguida, o adolescente apontou uma arma na direção ao rosto da vítima e efetuou o disparo. A menina caiu desacordada, enquanto o atirador fugiu.

Ainda segundo as testemunhas, o revólver teria sido repassado ao adolescente por outro envolvido, que estava próximo ao casal, no momento do crime. Ao ser apreendido, o adolescente alegou que efetuou o disparo por acidente e negou que tivesse ocorrido uma discussão entre ele e vítima.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Internação Provisório, onde está à disposição da justiça. Ele está sendo indiciado por crime análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado. As investigações estão a cargo da Delegacia Especializada de Homicídios, de Santa Luzia, que procura pelo homem que teria passado a arma ao agressor.