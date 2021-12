Ônibus perde freio e destrói casa em Extrema, no Sul de Minas

Ônibus desceu rua e avançou sobre casa, destruindo o imóvel (foto: Redes sociais/Reprodução) Um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa perdeu o freio numa descida e destruiu uma casa em Extrema, no Sul de Minas, na tarde dessa terça-feira (28/12). Dentro da residência havia uma pessoa, que teve ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na Rua Antônio Carlos Monteiro, no bairro Mantiqueira. A pancada do ônibus na casa foi tão forte que toda a estrutura desmoronou. Telhas, madeiras e quase todas as paredes do imóvel caíram.

Ainda segundo os bombeiros, a única pessoa que estava dentro da residência sofreu apenas ferimentos leves em um dos braços e recusou atendimento médico. Equipes da Polícia Militar e da Defesa Civil também estiveram no local.

A reportagem tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus de transporte de trabalhadores.