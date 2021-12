Polícia Civil divulga números da Operação Dezembro Seguro

Uma delegacia móvel foi instalada no Centro da cidade para atendimento ao público (foto: PCMG)

A Operação Dezembro Seguro atendeu 926 pessoas e registrou 29 boletins de ocorrência na Delegacia Móvel - ônibus da Polícia Civil especialmente adaptado para atendimento itinerante. Os números finais da operação, realizada pela PC, no Centro de Belo Horizonte, entre 15 e 23 de dezembro, foram divulgados nesta quarta-feira (29/12).

Durante a operação foram entregues panfletos com orientações à população em caso de perda, extravio e furto de objetos, além de dicas de segurança e indicação dos canais de comunicação da PCMG, como o Disque Denúncia Unificado 181 e o 197.

“A visibilidade institucional e a orientação à população foram o foco dos trabalhos policiais durante o evento, visando reafirmar a posição da Polícia Civil de Minas Gerais no cenário da segurança pública na capital e aumentar a sensação de segurança durante as movimentações na região central de Belo Horizonte no mês de dezembro”, afirma o chefe do 1º Departamento de Polícia Civil (DEPPC), delegado Arlen Bahia.

A operação contou com a participação efetiva de 61 investigadores de polícia, coordenados pela chefia do 1º DEPPC e pela Inspetoria Adjunta, com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).

“Dezembro é um mês diferenciado na nossa cidade. O item mais importante para que consumidores, comerciantes, e trabalhadores possam ficar tranquilos é a segurança. Então, a operação Dezembro Seguro vem se agregar com a operação natalina da Polícia Militar, e essa junção de esforços juntamente com a CDL que faz a movimentação de toda a cidade, com iluminação da Praça da Liberdade, da Praça 7, Praça da Savassi, o caminhão com Papai Noel circulando entre os 30 pontos comerciais da cidade, isso tudo com a segurança”, afirmou o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.