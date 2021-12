Mais morte e uma corrente de solidariedade na Bahia

(foto: Camilla Souza/Gov.BA/AFP )

Moradores caminham em trecho alagado da BR-415, entre Itabuna e Ilhéus, enquanto outros usam canoa para atravessar rua inundada





Subiu para 21 o número de mortes resultantes das fortes chuvas que atingem a região centro-sul da Bahia. O balanço foi atualizado na tarde de ontem pelo governo no estado. O óbito mais recente foi de um rapaz de 19 anos, que tentou atravessar uma enxurrada em Ilhéus, na noite de segunda-feira, mas acabou se afogando. O número de feridos permaneceu em 358. Um total de 136 municípios do estado decretaram situação de emergência. O número de pessoas desabrigadas é de 34.163, enquanto o de desalojados soma 42.929. Os desalojados são pessoas que tiveram que abandonar o local de residência, de forma temporária ou definitiva, mas que não dependem de abrigo fornecido pelo governo. Já os desabrigados são aquelas pessoas que tiveram que sair de casa e que dependem de um abrigo provido pelo poder público.





Pela manhã, quatro ministros do governo federal sobrevoaram as regiões atingidas por chuvas na Bahia e se reuniram com o governador do estado, Rui Costa. Eles também anunciaram medidas para auxiliar o esforço de atendimento à população desabrigada e prometeram recursos futuros para a reconstrução da infraestrutura e de moradias.





O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na coletiva, a publicação de uma portaria que determina o repasse de R$ 12 milhões do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais — na Bahia e em Minas Gerais. O chefe da pasta ainda completou indicando que a Saúde vai reforçar a cobertura vacinal da gripe. Para isso, serão enviadas 100 mil doses de imunizantes, bem como vacinas contra hepatite. Por fim, Queiroga assegurou que médicos da Força Nacional de Saúde serão enviados para ajudar na cobertura emergencial e na atenção primária.





A Bahia está enfrentando a pior chuva para o mês de dezembro desde 1989, segundo o governo estadual. A cidade de Itamaraju, no Sul do estado, foi o município onde mais choveu no Brasil – 769,8 milímetros (mm), de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o que representa mais de cinco vezes o volume esperado para dezembro (148mm).





SOLIDARIEDADE





Um vídeo que circula pelos aplicativos de mensagem e redes sociais tem comovido pessoas de todo o Brasil. Em ato de solidariedade, moradores das cidades de Coaraci e Itapitanga, ambas no Sul da Bahia, se uniram em uma “corrente” para transportar donativos, depois que um trecho da BA-561, que dá acesso aos municípios, se rompeu por conta das chuvas.





No vídeo, é possível ver inúmeras pessoas formando uma fila dando volta na cratera, que deixou as cidades ilhadas, e passando os itens doados de mão em mão. Os donativos foram enviados em um caminhão, mas que teve a viagem interrompida por conta do rompimento da rodovia. Alimentos, roupas, água, produtos de higiene e limpeza chegaram aos que estão necessitando por conta desta ação conjunta. Campanhas de doações estão sendo realizadas por moradores e prefeituras dos municípios afetados. As iniciativas são vistas na internet, em perfis como o da Prefeitura de Coaraci ( @prefcoaracioficial), que divulgou o vídeo, publicou um pix para arrecadar fundos e auxiliar os moradores da cidade.





Para quem deseja ajudar, diversos perfis no Instagram estão recebendo doações. O influenciador baiano Hawk (@hawk.jpg) está arrecadando dinheiro para comprar mantimentos para as cidades de Ipiaú, Ubatã e Itabuna. Ajudas também podem ser enviadas por meio dos perfis: @prefeituraitambe, @prefeitura.itabuna, @prefeituradeibicui, @lucasrush, @jaddemarcelly, @desritmei e @sensorialfiit. (Com agência)





Pressão na saúde EM BH



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou ontem a ampliação do horário de atendimento de nove centros de saúde municipais, um de cada região da capital. Os postos estarão abertos para atendimento das 7h às 22h, até nos fins de semana. A decisão de ampliar os horários de funcionamento foi tomada após a constatação de forte aumento de demanda em várias unidades de pronto-atendimento (UPAs) de BH, creditada especialmente a pacientes com sintomas respiratórios. A estratégia da PBH é diminuir a quantidade de pessoas nas UPAs. Conforme a PBH, os detalhes da mudança de horário serão esclarecidos em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (29/12), com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.













Laura Lopes/AFP