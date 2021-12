BA: escritora mineira realiza ação solidária em prol das vítimas das cheias

Juciele Hipólito escreve livros voltado para crianças de 0 a 12 anos (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Leia para uma criança e ajude a Bahia. Com este slogan, a escritora Juciele Hipólito, de Frutal, lançou nessa segunda-feira (27/12) uma ação solidária a favor dos moradores de Itabuna, onde ela reside atualmente, e uma das cidades do estado que foram atingidas pelas enchentes do último domingo (26/12).

Segundo informações divulgadas em seu Instagram , até o próximo dia 28 de janeiro de 2022, as vendas dos seus livros infantis pela plataforma Amazon terão toda a renda revertida em benefício da população de Itabuna (BA), onde atualmente ela reside.

Quem se interessar pela causa e ainda quiser adquirir um dos livros da escritora, como a “Sinfonia de um mar agitado”, recém-lançado, além de “Humberto e o Entregador de Coisas”, “Bichinho Doce”, entre outros, basta clicar aqui

A escritora ressaltou por meio de suas redes sociais que a escolha do dia 28 de janeiro foi porque é o dia do repasse do dinheiro por parte da plataforma Amazon para os autores de livros.