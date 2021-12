Atendimentos de sintomas gripais aumentam 300% em Formiga

Em apenas quatro horas, 75 casos de sintomas gripais foram atendidos em Formiga (foto: Divulgação/Prefeitura de Formiga) Os atendimentos de sintomas gripais aumentaram 300% em Formiga, no Centro-Oeste de Minas. O levantamento, divulgado nesta terça-feira (28/12) pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra que na última sexta-feira (24/12), véspera de Natal, 49 pessoas passaram pelas unidades de saúde. Já ontem, este número subiu para 196.



Para se ter ideia, em apenas quatro horas, 75 pessoas foram atendidas na segunda-feira (27/12) com quadro respiratório na rede pública de saúde. A secretaria ainda não sabe precisar a quantidade exata de casos que se referem à gripe Influenza H3N2 – que tem causado no novo surto - ou à COVID-19.



A orientação é para que quem apresentar algum quadro respiratório procure o ginásio Vicentão. “O paciente passará pela triagem, atendimento médico, fará teste para COVID e, caso seja descartado, o médico irá prescrever o melhor tratamento”, explica o secretário da pasta, Leandro Pimentel.



O surto da gripe tem enchido hospitais em todo o país e gerado preocupação até mesmo nas cidades menores. “As autoridades sanitárias estão atentas ao surto de Influenza que o país tem vivido. Estamos monitorando cada caso afim de dar a resposta adequada, visando promover e prevenir agravos na saúde da população”, informa o secretário.



No município, a prefeitura tem intensificado a campanha pela vacina contra a gripe. Ela ainda está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.



“A vacinação é importante e ajuda a diminuir a pressão sob o sistema de saúde”, informa o município em nota. A UPA está operando acima do limite e, para desafogar o local, foi mantida a estrutura provisória montada para atender casos de COVID no ginásio Vicentão.

Contingência

Ele será referência para Síndromes Respiratórias Agudas Graves. “O ideal é o paciente procurar atendimento hospitalar a partir do segundo e terceiro dia de sintoma, quando podemos medicar, para fazemos a testagem, descartar a COVID e pedir exame da Influenza para conter e não virar um surto na cidade”, orienta o médico e diretor da UPA e do Vicentão, Vladimir Moreira.



O município também já trabalha em um plano de contingência. "Já conversei com a diretoria de epidemiológia para fazermos caso isso aumente", diz. A preocupação maior é para onde mandar os pacientes graves diagnosticados com a H3N2 que demandem internação. "Ele não pode ir para a UPA no meio de outras pessoas para não contaminar", explica. Um escopo seria apresentado hoje aos médicos.



Dois pacientes estão no Vicentão aguardando transferência hospitalar. Ambos com quadro respiratório e com COVID-19 descartado. Inicialmente, a orientação da regulação do Estado é para que sejam direcionados para vagas exclusivas para o novo coronavírus.



No caso de Formiga, os leitos são apartamentos, ou seja, fica apenas uma pessoa no quarto evitando, assim, contato e contaminações.

Prevenção

Mesmo com a sinalização de avanço de casos de gripe, o município reforça a necessidade das medidas preventivas contra a COVID-19. “Mantenha os cuidados, o uso de máscara, lavagem e higienização das mãos e juntos vamos vencer mais esse momento”, orienta o secretário de saúde.



78,3% da população já foi imunizada com as duas doses da vacina. O boletim divulgado hoje aponta 11.547 confirmações do novo coronavírus e 289 vidas perdidas em decorrência da doença.



*Amanda Quintiliano especial para o EM