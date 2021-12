Mulher é encontrada morta dentro de bar no Bairro Dom Cabral

A perícia constatou que a vítima apresentava lesões no pescoço, no rosto e alguns cortes em uma das mãos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 12/11/2019) Uma mulher, de 38 anos, foi encontrada morta dentro de um bar, na noite dessa segunda-feira (27/12), no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com as informações repassadas a Polícia Militar, horas antes, a vítima estava acompanhada de um homem.









Por volta das 8h, o homem é visto deixando o local e um novo registro só é feito à noite, quando os funcionários do bar encontraram a mulher.





A perícia constatou que a vítima apresentava lesões no pescoço, no rosto e alguns cortes em uma das mãos. Também apresentava sinais de defesa. As causas da morte ainda não foram identificadas.





O corpo foi levado para o IML e até o momento ninguém havia sido preso.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra