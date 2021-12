Dupla mata homem e diz que fez um favor de 'limpar a cidade' à polícia

Os dois suspeitos foram presos em flagrante (foto: PMMG/Divulgação) Dois homens assassinaram um jovem de 20 anos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e disseram, durante depoimento às autoridades, que fizeram um favor à polícia ao "limpar a cidade". A dupla ainda ofereceu R$ 50 mil de propina para ser solta, conforme diz o registro policial. O crime ocorreu na noite de ontem (19/12). Os homens falaram que fizeram um favor à polícia porque a vítima é suspeita de ter matado um homem que estava com a namorada, dentro do carro , no último dia 10. Os dois possuem extensa ficha criminal, foram presos em flagrante e encaminhados à Penitenciária Professor Aluizio Ignácio de Oliveira.

A vítima, Rafael Ferreira Messias, de 20 anos, também tem diversas passagens pelos meios policiais, sempre conforme a PM.

PM flagrou o crime

De acordo com o registro policial, no momento em que os policiais do Tático Móvel realizavam patrulhamento pelo Bairro Valim de Melo, se depararam com uma motocicleta parando próximo a uma esquina com pouca iluminação.

Os militares se aproximaram do local, sendo que logo depois ouviram disparos de arma de fogo. Ao se aproximar ainda mais da cena do crime, a equipe policial visualizou um Gol preto parado atravessado na rua e dois homens atirando contra o jovem, que já estava caído ao solo.

Diante do fato, os militares deram ordem de parada à dupla, para que deitasse no chão e largasse as armas, mas a determinação não foi atendida. Segundo a PM, os dois se viraram contra os policiais e iniciaram uma troca de tiros.

Em seguida, eles tentaram fugir a pé, mas acabaram sendo alcançados e presos.

Com o primeiro suspeito preso, foi apreendido um revólver calibre 38. Já o segundo homem detido tentou dispensar a arma antes de ser preso, uma pistola 9mm, que também acabou apreendida.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local do crime e realizou os trabalhos de praxe. Agora está a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Uberaba investigar o crime.