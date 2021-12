Crianças de vilas de BH recebem presentes em festa com Papai Noel

A festa foi no Convivium Emaús, da Arquidiocese de BH. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) Papai Noel chegou mais cedo para a criançada das vilas 31 de Março e Delta e parte do Bairro João Pinheiro, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Na tarde deste sábado, 18, o "bom velhinho", vivenciado pelo padre emérito William Brini, de 82 anos, fez a entrega de presentes a 120 meninos e meninas de até 12 anos acompanhados dos pais. A festa foi no Convivium Emaús, da Arquidiocese de BH.





"Estamos felizes em celebrar o Natal com as famílias que moram aqui perto. As crianças, de forma especial, são um sinal de esperança, indicam a presença do Menino Jesus que renasce em cada um de nós", disse o reitor do Convivium Emaús e do seminário da arquidiocese, padre Evandro Campos.









Mamães e filhos curtiram a tarde de sábado, com atividades dentro dos protocolos sanitário (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) Mamães e filhos curtiram a tarde de sábado, com atividades dentro dos protocolos sanitários. Com os filhos Gabriel, de 11, e Mateus, de 2, e as sobrinhas Yasmim, de 8, e Raquel, de 6, Maxciane Soares, de 37, que tem mais três filhos, disse que a comemoração tem vários significados: "Encontro com a família, os amigos e gente que não vejo há muito tempo. Além disso, é oportunidade de a criançada ganhar um presente, o que se torna muito difícil para os pais". Ao lado, Vinícius disse que é muito bom receber um brinquedo de Natal.





Karla Cristina de Rezende, de 44, levou 'o filho do coração' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) Trabalhadora da área de serviços gerais, Karla Cristina de Rezende, de 44, levou "o filho do coração", João Vitor, de 4. "Eu quero ver o Papai Noel", falou o menino. Karla tem três filhas - de 27, 19 e 16 - e esperou com paciência até chegar perto do Papai Noel, que tinha uma sineta na mão.

UNIDADE O Convivium Emaús é uma infraestrutura que recebe o Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus (Sacej) e outras importantes iniciativas da Arquidiocese de BH, a exemplo da Residência Cura D´Ars que ampara padres que alcançaram a idade da maturidade.