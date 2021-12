Adolescente de 15 anos mata amigo após discussão e acaba detido em Minas

Polícia Militar deteve o suspeito de cometer o crime em Carmópolis de Minas (foto: Imagem ilustrativa - diegoparra/Pixabay)

Em um trabalho conjunto, a Polícia Civil e a Polícia Militar conseguiram apreender um adolescente de 15 anos, que seria o autor do assassinato de um jovem de 23 anos em Carmópolis de Minas, região Centro-Oeste do estado. A detenção ocorreu nessa quinta-feira (16/12).

O crime ocorreu na terça-feira (14/12). Suspeito e vítima tiveram uma discussão no meio da rua. Em determinado momento, o adolescente sacou um revólver e efetuou cinco disparos contra o desafeto.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu dois dias depois no hospital da cidade. Segundo as investigações, os dois se conheciam e pretendiam fazer consumo de drogas com outras pessoas antes do conflito.

O adolescente foi apreendido em operação policial conjunta. Ele foi descoberto depois de voltar para a casa de sua mãe. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 32, foi recolhida.

Arma utilizada no assassinato foi apreendida pela polícia com o adolescente (foto: PCMG/Divulgação)

Feito o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI), o adolescente foi encaminhado ao sistema socioeducativo.