Polícia detém adolescente suspeita de matar tio e avô a mando do namorado

Duplo homicídio praticado por jovem de 15 anos chocou Pará de Minas, na Região Central de Minas (foto: Wikimedia Commons)









A PCMG deteve também um terceiro envolvido no duplo homicídio - um jovem de 18 aos que, na ocasião, tinha 17.





Execução

Segundo a PCMG, a garota teria deixado o portão da casa do avô aberta para que o namorado e o suspeito de 18 anos entrassem. Ela e o então menor de idade atiraram nas vítimas. Ambas morreram na hora e tiveram os smartphones roubados.





"Os suspeitos de 18 e 28 anos são conhecidos no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios e se encontram no sistema prisional à disposição da Justiça”, conta Douglas Barcelos, delegado responsável pelas investigações.





A adolescente de 15 anos e o rapaz de 18 foram encaminhados a uma unidade socioeducativa e podem responder pelos atos infracionais, conforme medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu nessa segunda-feira (16) uma garota de 15 anos suspeita de matar a tiros dois familiares emRegião Central do estado. As vítimas são o avô dela, de 74, e o tio, de 34.