Polícia procura motoqueiros que mataram homem na saída de bar em BH

O crime ocorreu num bar no Bairro Teixeira Dias, no Barreiro. Polícia ainda não tem pista dos autores (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil ainda não tem pistas dos dois homens que assassinaram, a tiros, na noite de quarta-feira (15/12) um homem de 31 anos, e feriram gravemente outro, de 29 anos, que estavam num bar no Bairro Teixeira Dias, no Barreiro, em Belo Horizonte.

No local, várias pessoas assistiam a transmissão do jogo do Atlético. As duas vítimas acertaram a conta e se encaminharam para um carro, quando surgiu uma motocicleta e seus ocupantes sacaram revólveres e passaram a atirar nos dois homens.

A vítima fatal levou tiros no peito e no braço. A outra vítima foi alvejada nas costas. Os dois foram levados para a UPA Barreiro. O homem de 31 anos chegou sem vida, enquanto o outro foi transferido para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Para a polícia, o tráfico de drogas seria a motivação para o crime. Nas primeiras investigações, os policiais localizaram a namorada da vítima fatal, que contou-lhes que um homem o teria ameaçado, dizendo que deveria parar de vender drogas naquela região.

As ameaças não pararam aí. No dia do crime, pela manhã, o homem estava numa barbearia, quando um antigo desafeto entrou no estabelecimento, parou em frente ao homem e saiu em seguida.

Um outro detalhe importante, segundo os policiais, é que a vítima fatal tinha saído da penitenciária no último dia 3 de dezembro. O sobrevivente está em estado grave, no HPS.