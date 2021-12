Passos não atinge meta de vacinação obrigatória em crianças

Secretaria diz que pandemia impediu município de Passos a atingir a cobertura vacinal obrigatória do MS (foto: gov.br)

A cidade de Passos, no Sudoeste de Minas, não atingiu a meta de vacinação e reforço preconizada pelo Ministério da Saúde, que previne doenças em crianças menores de um ano e de 1 a 2 anos. Os números foram repassados pela própria Secretaria Municipal de Saúde à Câmara de Vereadores, na apresentação de resultados do 1° e 2° quadrimestres. A meta do Ministério da Saúde é de cobertura vacinal de 95% em cada uma das vacinas.Passos atingiu a cobertura vacinal em apenas 69,65% no primeiro quadrimestre e 68,67% no reforço do segundo quadrimestre na vacina pentavalente (que garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo b, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta.). A tríplice viral (caxumba, sarampo e rubéola) teve 79,48% de vacinação no primeiro semestre e 74,34% no segundo.Em relação à meninogocócica ACWY, Passos alcançou somente 60,65% no primeiro quadrimestre e 67,79% no segundo semestre de 2021. De reforço da menincogócica ACWY, no primeiro quadrimestre, foram 72,94% no primeiro quadrimestre e 69,93% de reforço no segundo quadrimestre.A pneumocócica (pneumonia, meningite e otite), em crianças de um ano, Passos atingiu a cobertura vacinal de apenas 76,62% no primeiro e 71,94% do segundo quadrimestre. O reforço da pneumo alcançou 65,28% no primeiro quadrimestre e 65,61% no segundo semestre.A vacina contra a poliomielite foi aplicada no primeiro quadrimestre em 67,69% das crianças e 68,56% no segundo quadrimestre. De reforço, a Poliomielite em 60,92% e 62,34% no primeiro e segundo quadrimestre, respectivamente. Apenas 75,98% dos passenses receberam doses de vacina rotavírus (doença diarréica aguda causadas por vírus) nos quatro primeiros meses do ano e 70,41% no segundo quadrimestre.