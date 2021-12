Ribeirão transborda em Elói Mendes, faz estragos e prejudica abastecimento

Chuva forte faz ribeirão transbordas em Elói Mendes (foto: Café Mutuca/divulgação)

Um ribeirão em Elói Mendes, no Sul de Minas, transbordou após uma forte chuva que atingiu a cidade na madrugada desta quarta-feira (15/12). A força da água derrubou o muro de uma casa e deixou pessoas desalojadas. Além disso, a Casa das Bombas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foi atingida e prejudicou o abastecimento no município.

Por segurança, quatro pessoas da família foram realocadas para casa de parentes. Um engenheiro da prefeitura da cidade vai no local ainda nesta quarta-feira (15/12) para avaliar as condições da residência.

O transbordamento do ribeirão da cidade foi agravado devido a uma erosão no local onde estava sendo feita a manutenção da calha do ribeirão. Três pessoas que moram no entorno também foram orientadas a deixar suas casas pelo risco de inundações. Segundo a prefeitura, as vítimas estão sendo orientadas pela Assistência Social do município.

Saae emite alerta sobre abastecimento de água que pode ser comprometido (foto: Redes Sociais)

O Saae divulgou nota nas redes sociais sobre o abastecimento que pode ser comprometido na cidade depois que a Casa de Bombas foi invadida pela água. “Solicitamos à população que economiza água. Estamos trabalhando para que logo o abastecimento seja restabelecido de forma normal”, destaca o comunicado.