Reunião entre Kalil e sindicato das empresas de ônibus termina sem acordo

A última vez que a tarifa dos ônibus em BH teve reajuste foi em dezembro de 2018, quando passou de R$ 4,05 para R$ 4,50.





Por outro lado, os trabalhadores do setor reivindicam o reajuste salarial de 9%, junto à correção da inflação pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), além das bandeiras sociais como a garantia de um intervalo máximo de 30 minutos entre as viagens e o pagamento do tíquete alimentação durante as férias.