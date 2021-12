BH comemora aniversário hoje mais em forma do que no ano passado

Lagoa da Pampulha com a Igrejinha de São Francisco, agora Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press)



Belo Horizonte chega neste domingo (12/12) aos 124 anos da sua inauguração com um astral bem melhor do que em 12 de dezembro do ano passado. Basta sair às ruas (de máscara, claro!) para sentir as mudanças e vibrações.









O "abre e fecha" da cidade, de acordo com as oscilações dos índices de contágio e internação pelo novo coronavírus, deixava todo mundo à deriva, ainda mais que as campanhas de vacinação estavam longe de começar em todo o país. Hoje, conforme afirma o prefeito Alexandre Kalil, 99% da população foi imunizada. Alívio, sem deixar de lado todas as lições aprendidas no período de um ano e nove meses.





LEVE





"Ainda não estamos livres da pandemia, mas já dá para sonhar. O ar está mais leve. No ano passado, sem os festejos do Natal, a cidade ficou muito triste", diz uma moradora da Região da Pampulha, que sempre gostou de ver "as luzes de dezembro piscando, os fogos do réveillon na Lagoa da Pampulha e a Rua dos Caetés (no Centro da cidade) fervilhando nesta época do ano."

Cenas da capital: músico na Praça da Liberdade encanta os caminhantes matinais (foto: Jair Amaral/EM/D.A press)

A reabertura recente do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, inaugurado três meses antes de BH, garante mais movimento, cor e vida ao Centro de BH. Na verdade, a unidade de conservação ambiental nem ficou fechada devido ao coronavírus, mas para vacinação e revacinação de gatos contra o vírus da raiva e obras.





Ostentando o título de patrimônio mundial, a Pampulha com seu conjunto moderno e espelho-d'água, voltou a receber os turistas em larga escala. Com o estado recebendo visitantes de todo canto, os ícones arquitetônicos da região ganham olhares de admiração. No ano passado, a Capela Curial São Francisco de Assis ainda não havia se tornado Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis da Pampulha, destaque para o templo aberto à visitação e para missas.

EM CARTAZ





A volta dos cinemas, agora até sem restrições, acende os holofotes sobre o setor cultural. Basta dar uma circulada pelos shoppings para ver grupos de amigos, casais ou solitários cinéfilos curtindo "adoidado" os filmes.





A inauguração de uma cafeteria de rede internacional vem formando filas enormes em shopping da Região Leste da cidade. Chega a surpreender quem estava confinado há tanto tempo. O Cine UNA Belas Artes, que lançou campanha de financiamento coletivo durante a pandemia para não sucumbir, também voltou à cena, com novo patrocínio que garante o seu funcionamento, para o prazer dos amantes da sétima arte.





Que neste dia de aniversário o desejo maior seja pela manutenção da reabertura da cidade. Para isso será fundamental continuar com os cuidados básicos – sem vacilo.