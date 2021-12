Homem e adolescente tentam matar desafeto e depois vão para bar em Minas

A motocicleta usada pelos homens que praticaram o crime e a arma escondida, em um terreno baldio (foto: Polícia Militar/Divulgação) A Polícia Militar fez na noite de quinta-feira (9/12) uma operação policial intensa no Córrego do Arrozal, zona rural de Manhuaçu, para prender dois homens suspeitos de tentativa de homicídio naquela localidade. A PM foi acionada por moradores, que denunciaram que um morador da localidade havia sido alvo de disparos de arma de fogo, e que um dos disparos havia acertado a sua orelha.

Durante abordagem, o suspeito contou uma longa história, que, após checagem, não foi confirmada, e recebeu voz de prisão. Em seguida, os policiais que faziam o patrulhamento para localizar a motocicleta e arma utilizada no crime receberam a informação de que o suspeito preso, um homem de 27 anos, estaria na companhia de um segundo indivíduo. Seguindo as descrições sobre o segundo suspeito, ele foi localizado no mesmo bar.

Este segundo suspeito era um adolescente, de 16 anos de idade, e teria sido o condutor da motocicleta para o homem cercar a vítima e atirar. A motocicleta, depois de um intenso rastreamento dos policiais, foi localizada na Rua Agenor de Paula Salazar.

Ao encontrar a moto, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado na tarde do mesmo dia, na cidade de Reduto. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, também foi localizada escondida em um terreno baldio, na Ponte da Aldeia. Os dois suspeitos do crime foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente da arma e motocicleta utilizada.

A vítima dos disparos, segundo os policiais, é um homem costumaz na prática de crimes contra o patrimônio, e já teria sido alvo de tentativa de homicídio no início do mês, onde foi emboscado ao chegar em sua casa, por um homem com características semelhantes à do suspeito preso. A Polícia Civil está investigando os fatos.