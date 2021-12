Cemig desmente abertura de comportas de usina que alagaria cidades

A Usina de Irapé, segundo a Cemig, está operando em condições normais (foto: Cemig/Divulgação) A Cemig desmentiu nesta quinta-feira (9/12) uma informação falsa que circula em grupos de WhatsApp e preocupa moradores da região do médio Jequitinhonha. O áudio atribuía à companhia a informação de que a Usina Hidrelétrica (UHE) Irapé abriria suas comportas e, assim, poderia causar inundações nos municípios situados no leito do Rio Jequitinhonha.

A informação foi denunciada à Cemig pelo jornalista Sérgio Vasconcelos, da assessoria de comunicação da Prefeitura de Araçuaí, a maior cidade da região, banhada pelo Rio Araçuaí, que recebe as águas que vêm de Irapé.

Vasconcelos disse que a situação dos rios que passam pela região é tranquila, apesar das chuvas, ao contrário do que acontece em cidades como Palmópolis , Monte Formoso, Joaíma, Bertópolis e Fronteira dos Vales. A divulgação das informações falsas, segundo Vasconcelos, poderia causar pânico nas comunidades ribeirinhas, por isso a Cemig foi avisada da difusão dessas notícias falsas.

"Não está prevista a abertura de comportas para controle de nível do reservatório mediante a ocorrência de cheias na bacia do Rio Jequitinhonha neste início de dezembro", afirma a Cemig. "Esta informação é falsa e a Cemig repudia a divulgação de tais informações que não condizem com a realidade operativa da usina", complementa, por nota (leia a íntegra abaixo).

Nota da Cemig

"A Cemig esclarece que a UHE Irapé, localizada no Rio Jequitinhonha próxima aos municípios de Berilo, Grão Mogol e Coronel Murta, na região nordeste de Minas Gerais, está operando em condições normais. Desta forma, não está prevista a abertura de comportas para controle de nível do reservatório mediante a ocorrência de cheias na bacia do Rio Jequitinhonha neste início de dezembro.

Em 09/12/2021 o reservatório da UHE Irapé, que é considerado como sendo um reservatório de acumulação, estava operando com 27,79% de sua capacidade máxima, com política de defluência (liberação de vazão) minimizada para permitir a recuperação do reservatório ao longo da estação chuvosa.

Circularam notícias vias WhatsApp, atribuindo à Cemig a informação de que a UHE Irapé abriria comportas e estaria com 98% de capacidade, o que poderia causar inundações nos municípios situados no leito do Rio Jequitinhonha.

Esta informação é falsa e a Cemig repudia a divulgação de tais informações que não condizem com a realidade operativa da usina. As informações operativas da UHE Irapé estão disponíveis à população através do site oficial da Companhia e do aplicativo Prox, disponível de forma pública e gratuita para Android e iOS.

Em 08/12/2021 a defluência média da usina foi de apenas 55 m³/s, enquanto as afluências ao reservatório se aproximaram de 350 m³/s. Na manhã de hoje, 09/12/2021, as afluências superaram 600 m³/s, com o reservatório cumprindo seu papel de amortecimento de afluências, fazendo a contenção de uma cheia potencial. Para os próximos dias, as previsões indicam a permanência de chuvas, com as vazões afluentes se mantendo em patamares elevados e o reservatório armazenando a maior parte do volume recebido.

Ao longo de 2021 o reservatório da UHE Irapé foi utilizado para atendimento à demanda de energia do Sistema Interligado Nacional, tendo atingido um armazenamento mínimo de 20,29% no final de novembro, conforme o gráfico a seguir".