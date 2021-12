Educação de Uberaba devolve 1,5 mil kits de alimentação de má qualidade

Os 1.540 kits alimentação oferecidos pela Nutriplus aos alunos da rede municipal de Uberaba estavam com feijão de má qualidade (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Após denúncias e constatação da má qualidade de alimentos de kits alimentação oferecidos para alunos da rede municipal de ensino de Uberaba no início de novembro, a prefeitura retirou na última semana 1.540 kits que estavam nas escolas e os devolveu para a Nutriplus.

Desde a gestão passada, a empresa é responsável, além da merenda escolar, também pela distribuição dos kits ofertados pela Secretaria de Educação (Semed), de Uberaba, a todos os alunos da rede municipal de ensino, como um reforço à alimentação no lar.

Segundo a secretaria, ao notificar a empresa para que recolhesse os kits, foi constatada a má qualidade dos itens entregues no início de novembro, em desconformidade com o contratado.

“Além disso, reforçou que a Nutriplus foi notificada no dia 5, para efetuar a troca e reposição dos produtos”, diz a Prefeitura de Uberaba, em nota.



A chefe da Seção de Alimentação Escolar de Uberaba, Camila Cristina da Silva, disse que os kits devolvidos à Nutriplus são os mesmos que continham o chamado “feijão bandinha” e que estavam acondicionados em embalagem inadequada.

“Os kits devolvidos e recolhidos pelo fornecedor serão compensados no faturamento das entregas posteriores”, garantiu.

Em 12 de novembro, o vice-prefeito de Uberaba, Moacyr Lopes, afirmou que a Nutriplus deveria ser multada devido à má qualidade dos produtos do kit alimentação.

“Apesar de aguardar parecer da Procuradoria Geral do Município, pessoalmente, defendo a aplicação de multa à Nutriplus”, disse.

Diante das denúncias, a empresa enviou documento à Secretaria de Educação de Uberaba.



Nele, a Nutriplus afirma que os próximos 20.041 kits alimentação previstos seriam entregues com acréscimo de um quilo de feijão, que foi a quantidade de kits que foram entregues com esse feijão fora de tipo estabelecido na contratação.

“Esclarecemos, também, que o fornecedor vai substituir as embalagens que envolvem os kits, pois as embalagens utilizadas não condizem com os itens que compõem nosso kit vendido. Segundo informações do fornecedor, esse utilizou essa embalagem devido à urgência na entrega dos kits. Os kits terão invólucro transparente e seu conteúdo será fiel ao termo da contratação. Inclusive, será encaminhada uma amostra desse kit para apreciação de vossa senhoria conforme solicitação”, declarou a Nutriplus.



A empresa afirmou ainda que enviou uma manifestação do fornecedor à Prefeitura de Uberaba se retratando e assumindo a responsabilidade pelo equívoco com relação ao feijão e à embalagem dos kits, bem como propondo a correção do fornecimento contratado, sem prejuízo à quantidade de feijão contratada.