Governo retoma troca da guarda como proposta de turismo cívico em BH

Troca da Guarda Governamental no Palacio da Liberdade (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)









A tradicional e solene cerimônia da Troca da Guarda Governamental no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, foi retomada neste domingo (5/12). O evento, aberto ao público, atraiu dezenas de pessoas. Com inspiração londrina, a proposta da retomada é inaugurar uma espécie de turismo cívico na capital que vai se repetir todo primeiro domingo de cada mês.





“A cultura é parte principal da liturgia das coisas, é preciso nos atentarmos a certos momentos que nos lembram quem somos, de onde viemos e lança luz para onde vamos. E além de tudo, faz com que o amor à pátria, ou seja, o amor à terra, no nosso caso de Minas Gerais, cresça, vibre e permaneça nos nossos corações”, comemorou Leônidas Oliveira, secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais.













Governo retoma a troca da guarda neste domingo (5/12) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, ressaltou que o estado tem os melhores índices de segurança do país, fazendo com que os turistas se sintam à vontade em circular e conhecer a história mineira.





“É um privilégio ver isso voltar, e num momento em que Minas está no topo da segurança. É muito orgulho para todos nós da Polícia Militar atender bem os turistas, inclusive de outras línguas, para que eles retornem e aproveitem as belezas da nossa Minas Gerais. Esse marco hoje nos enche de alegria e satisfação”, afirmou o coronel.

Cerimônia com homenagem ao Atlético





Carolina Franco Pinto Coelho com o marido Roberto Pinto Coelho e os filhos Guilherme, Rafael, e Eduardo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

A cerimônia foi feita repleta de ritos militares, que chamam a atenção do público pela beleza e precisão de movimentos unidos.





“A gente acha muito importante levar as crianças para esses momentos cívicos. São valores importantes que a gente deve ter: patriotismo e honestidade”, comenta Carolina Franco Pinto Coelho, de 41 anos. “Foi bem bacana a interação da PM com o público, que está cada vez mais próxima. A gente vê que eles têm a preocupação em se aproximar da população, principalmente das crianças”, observa.





Após a cerimônia, os músicos da PMMG com o projeto Banda na Praça se apresentaram e, por fim, homenagearam o Atlético, consagrado bicampeão brasileiro na última quinta-feira (2/12).









A família de Carolina se sentiu em casa. “As crianças ficaram enlouquecidas quando tocou o Hino do Galo", conta. Vestidos com o manto alvinegro, ela, o marido e os três filhos têm compromisso marcado para a tarde: assistir o jogo entre Atlético e Bragantino no Mineirão.

Palácio da Liberdade

O Palácio da Liberdade é o primeiro patrimônio público tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), em 1975. Na década de 1990, passou a ser protegido também pela Prefeitura de Belo Horizonte.



Com a pedra fundamental datada de 1895, é de onde partiu a construção da capital mineira, que primeiro foi instalada ao redor do complexo da Praça da Liberdade. Hoje, é um importante espaço cultural do Circuito Liberdade.





Sede histórica do governo do estado, lugar central para deliberações políticas e sociais, o palácio é um símbolo do poder republicano, e também marca a transição do Império para a República.

Como visitar o Palácio