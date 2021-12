Exame descarta infecção pela variante ômicron de mulher internada em BH

A SES-MG informa que não há nenhum outro caso suspeito de variante ômicron em investigação no estado (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, no fim da tarde desta sexta-feira (3/12), que o exame de sequenciamento genético realizado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) descarta a suspeita de infecção por variante ômicron na amostra encaminhada para análise da paciente com teste positivo para COVID-19. A mulher, de 33 anos, que chegou da República do Congo foi internada no Hospital Eduardo de Menezes, na capital mineira , na segunda-feira passada (29/11). Ela apresenta boa evolução em seu quadro de saúde.Segundo a pasta, o exame da amostra em questão se mostrou mais próximo geneticamente à linhagem B.1.640, já identificada anteriormente na França, República do Congo, Gana, Itália, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos."A linhagem B.1.640, até o momento, não é classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Variante de Interesse (VOI) ou Variante de Preocupação (VOC)", informa a secretaria.Afirma ainda que não há nenhum outro caso suspeito de variante ômicron em investigação no estado. "Por fim, a SES-MG ressalta a importância de manter o cumprimento dos protocolos sanitários e do esquema completo de vacinação, estratégias indispensáveis para o sucesso dos esforços no enfrentamento da pandemia", diz a nota.