Greve dos ônibus: 2º dia tem pontos lotados, trânsito ruim e irritação

"Minha paciência já explodiu. Tem 45 minutos que estou aguardando meu ônibus. Isso porque, antes de vir pra cá, eu andei da minha casa até a BR para pegar outra condução. Lá, esperei uns bons 40 minutos também", queixa-se o vendedor Marlon Souza. Ele Mora em Vespasiano, na Grande BH, e trabalha no Centro da capital.





Além da demora dos coletivos, a vendedora Maria Eduarda Dias também teve que enfrentar extrema lotação dos veículos e trânsito lento "Vim espremida como numa lata de sardinha. E o meu trajeto, que normalmente dura 40 minutos, foi de mais de uma hora", reclama a jovem.



O vendedor Marlon Souza, que mora em Vespasiano e trabalha no Centro de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A BHTrans, que monitora a circulação dos ônibus com a greve, informou que, até às 5h da manhã, os quadros de ônibus estavam em branco e sem viagens programadas.





Das 478 viagens previstas para o período, só 74 foram feitas, ou seja, 15% do total.





A Estação Diamante, na Região do Barreiro, está fechada e, de acordo com a BHTrans, não tem previsão de rebertura.





Impasse





As 10h desta sexta, o Sndicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) se reúnem em uma nova audiência de nova conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).





A expectativa é de que as duas partes cheguem a um acordo sobre as reivindicações do movimento grevista.





Até o momento, há um impasse. Os motoristas pedem reajuste salarial de 9% e correção dos vencimentos pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), pagamento do tíquete-alimentação no período de férias, intervalo máximo de 30 minutos entre as viagens, tíquete-alimentação de R$ 800, pagamento do tíquete no atestado, abono salarial 2019/2020, retirada da limitação do passe livre e elhoria no plano de saúde.





Alegando crise - arrecadação de R$ 64 milhões contra gastos de R$ 100 milhõe -, o Setra-BH apresentou uma contraproposta. A classe patronal ofereceu aumento de 9%, com início do pagamento em dezembro de 202, reajuste de 9% no valor do tíquete-alimentação, e aumento de 10% no adicional de função (quando o motorista dirige e cobra passagem).





A oferta foi rechaçada em assembleia pelos trabalhadores