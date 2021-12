Polícia de Espinosa começa a desmantelar quadrilha suspeita de homicídios

Polícia acredita que material apreendido servirá de prova para o esclarecimento dos crimes de roubos e homicídios (foto: PCMG/Divulgação )

Numa operação desencadeada nesta quinta-feira, em Espinosa, no Norte do estado, pela Polícia Civil e Polícia Militar, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, no combate a recentes crimes violentos ocorridos no município, em especial roubos e homicídios. O trabalho conjunto resultou na prisão de dois maiores, de 18 e 19 anos, e apreensão de um menor, de 17, suspeitos de participarem de mais de um homicídio.

Foram apreendidos pelos policiais civis e militares aparelhos celulares roubados, assim como trajes usados pelos investigados na data em que praticaram os roubos. Houve, ainda, a apreensão de entorpecentes e dinheiro.

Segundo o delegado Eujécio Coutrim, as provas colhidas permitirão subsidiar os inquéritos que estão em andamento na delegacia. Ele informou, ainda, que os celulares recuperados serão periciados e restituídos aos proprietários.

Com o adolescente, foi encontrada grande quantidade de drogas, por isso, ele foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Os dois maiores presos tiveram lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de entorpecentes.

O material apreendido foi juntado ao inquérito policial em andamento com a finalidade de apurar a autoria de crime de roubo. As investigações prosseguem com o objetivo de prender outros integrantes da quadrilha, que é ligada ao tráfico de drogas na região.