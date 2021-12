Prefeitura de João Monlevade lança app e integra certificado de vacina

O app João Monlevade está disponível para IOS e Android (foto: Divulgação/Prefeitura de João Monlevade )

As funcionalidades do aplicativo personalizado de atendimento à população lançado pela Prefeitura de João Monlevade, na região Central de Minas, já podem ser acessadas. A ferramenta disponibiliza, dentre os serviços, o certificado de vacina contra a COVID-19.



“Nosso maior objetivo é modernizar, desburocratizar e agilizar as ações públicas na cidade”, destacou o prefeito Dr. Laércio Ribeiro (PT).



A tecnologia, que tem se tornado comum entre as prefeituras, busca facilitar o acesso a serviços oferecidos pelo município como solicitação de troca de lâmpadas, corte de árvores, emissão de segunda via de boletos.



“Quando pensamos no aplicativo Conecta Monlevade, não pensamos apenas na prestação dos serviços, mas também em formas de incentivar o cidadão a realmente exercer sua cidadania. Por exemplo, temos no aplicativo a Delegacia Virtual, que permite a denúncia de crimes a qualquer tempo”, comentou o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico Fabrício Lopes.



Cartão vacina



O aplicativo já traz também a otimização da Carteira de Vacinação Digital. Integrada ao sistema “Conecte SUS” do Ministério da Saúde, o cidadão consegue consultar a situação vacinal e também emitir o certificado comprovando a imunização contra a COVID-19.



Para ter acesso é necessário ir até a tela “Serviços”, clicar em “Cartão Vacina” e pesquisar seu CPF. O cidadão cadastrado conta com a opção “Validar QR-CODE”, onde pode verificar se o cartão pesquisado é confiável, ou seja, não falsificado.



Ao clicar na ferramenta, irá aparecer uma câmera. Ela deve ser apontada para o código – como uma fotografia – e, após alguns segundos, a plataforma disponibilizará a certificação do cartão.



“A ideia de ofertar esse acesso fácil e imediato ao certificado de vacinação contra a COVID-19 segue essa linha de se pensar no coletivo, de cidadania plena. É uma forma de assegurar ao cidadão a conferência das doses aplicadas e ao mesmo tempo, permite às autoridades de saúde e aos estabelecimentos em que se é obrigatório a apresentação do comprovante, aferir essa mesma segurança, pensando em coletividade”, destacou o vice-prefeito.



O App pode ser baixado por meio da App Store e Google Play.



*Amanda Quintiliano especial para o EM