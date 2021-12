Greve de ônibus: BHTrans vai monitorar e exigir mínimo de 60% das viagens

Rodoviários optaram por retomar paralisação a partir da meia-noite desta quinta-feira (2/12) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A BHTrans anunciou nesta quarta-feira (1º/12) que ficará responsável por manter 60% dos ônibus em circulação em meio à greve dos ônibus de Belo Horizonte , que será retomada a partir da meia-noite desta quinta-feira (2/12).

Depois de realizar duas assembleias , o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) não chegou a acordo com a classe patronal e optou por retomar a paralisação, que havia terminado na manhã da terça-feira (23/11) da semana passada.

“Essa é uma negociação trabalhista entre o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH) e o sindicato dos rodoviários. A BHTrans vai monitorar as viagens e informar sobre o cumprimento do serviço mínimo de 60% exigido pela Justiça do Trabalho”, afirma a prefeitura de Belo Horizonte, em nota.





“Agentes da BHTrans e da Guarda Municipal estarão nas estações com o objetivo de orientar e garantir a segurança dos usuários”, completa o comunicado.

Os rodoviários decidiram pela greve depois de não chegar a acordo para reposição salarial de 9%, além da correção da inflação, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), pagamento do ticket alimentação no período de férias, e um intervalo máximo de 30 minutos entre as viagens.





O Setra-BH havia feito proposta de aumento salarial de 9%, a ser pago a partir de dezembro de 2021, e reajuste de 9% no valor do ticket alimentação, mas a ideia não foi aceita pelos trabalhadores.