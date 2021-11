Visita virtual 'levará' internautas a conhecer os patrimônios de Matozinhos

Ruínas da Fazenda Bom Jardim, em Matozinhos (foto: Prefeitura de Matozinhos)

Internautas do mundo todo poderão conhecer, por meio de visita virtual e mini documentário, a Fazenda Bom Jardim e a Gruta do Ballet, patrimônios históricos e arqueológicos de Matozinhos, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O passeio propõe um percurso com imagens aéreas e 360º, recursos interativos e conteúdos em diferentes formatos, inclusive em libras e com audiodescrição. O lançamento será nesta quarta-feira (1ª/12), pelo canal do YouTube , às 19h.

O percurso passa por sete pontos de interesse e é guiado por três personagens interativos: Inâe, Babuca e Luzia. Inaê é ambientalista, pescadora e moradora local; Babuca, mulher escravizada que faz parte da cultura local; e Luzia, inspirada no fóssil humano mais antigo da América do Sul, que viveu na região há 11 mil anos.



Além da imersão 360º, o projeto lança ainda um mini documentário com entrevistas de antigos moradores da Fazenda, ambientalistas, professores e artistas locais.

A Gruta do Ballet abriga pinturas rupestres do estilo Ballet, que dão origem a seu nome. Com traço e narrativa únicos na região, os desenhos datam de 8 a 12 mil anos e constituem um patrimônio exclusivo, reconhecido nacional e internacionalmente. O conjunto de painéis de pinturas rupestres da gruta foi denominado por estudiosos como Ritual da Fecundidade, por remeter a uma gestação, a celebrações e a um parto.

Localizada na Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) da Fazenda Bom Jardim, nas dependências da empresa Cimento Nacional, a Gruta do Ballet é Patrimônio Arqueológico e Espeleológico de Minas Gerais, parte integrante do Conjunto Poções, tombado pelo Iepha/MG desde 1996.



No mesmo ano do tombamento, a gruta foi cercada para proteção e passou a receber visitantes de maneira controlada, a fim de preservar o espaço. Em 2002, foi realizado o projeto de revitalização das pinturas rupestres da Idade da Pedra Polida presentes na gruta.

Pinturas rupestres da Gruta do Ballet, em Matozinhos. (foto: Prefeitura de Matozinhos)

Já a Fazenda Bom Jardim, também localizada nas dependências da Cimento Nacional, tem seus primeiros registros datados de 1742. Ainda hoje é possível visitar as ruínas da construção de seu paiol, que foi utilizado como senzala no período escravagista. A fazenda também é cenário de muitas histórias da cultura local passadas de geração em geração.

De acordo com os organizadores, com as visitas presenciais ao espaço suspensas durante a pandemia, a visita virtual busca garantir o acesso aos sítios, bem como difundir o patrimônio local para além dos moradores.

Programa de Educação Patrimonial

Um levantamento desenvolvido pelo projeto Educação Patrimonial de Matozinhos apontou que cerca de 50% das pedagogas das escolas públicas locais consideram que há defasagem no ensino em relação ao tema patrimônio cultural e ambiental.

Das escolas públicas do município, apenas 40% já desenvolveram projetos de visita à Fazenda Bom Jardim e à Gruta do Ballet, e apenas 33% dos educadores locais entrevistados já tinham tido oportunidade de conhecer esses sítios históricos e arqueológicos.

A secretária de educação de Matozinhos, Daniela Taveira, espera que o projeto fomente a valorização do patrimônio e a formação cidadã dos jovens.

“Nossos estudantes serão despertados a atuar ativamente na preservação de nossos bens históricos. Esperamos fomentar a educação patrimonial no currículo de Matozinhos e estimular os estudantes a conhecer toda riqueza patrimonial do município. Para assim desenvolver habilidades que leve ao cuidado, a preservação e a divulgação de todos os bens”, comenta Daniela Taveira.

Além da visita virtual, o programa irá desenvolver, no próximo ano, uma formação relacionada ao patrimônio local junto a estudantes da rede pública.

O projeto é realizado pela AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Matozinhos e é patrocinado pelo Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

APA Carste Lagoa Santa

Com mais de 35 mil hectares, a Área de Proteção Ambiental Carste de Lagoa Santa foi criada pelo Governo Federal, através do Decreto 98.881, de 1990. Matozinhos, que é o quarto município do Brasil em quantidade de cavidades, faz parte dessa região de ampla preservação, que contempla ainda as cidades de Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, São José da Lapa e Vespasiano.

A área destina-se à proteção e preservação das cavernas e demais formações cársticas, sítios arqueológicos e paleontológicos, a cobertura vegetal e a fauna da região. Dentro da APA, há diversas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e de Preservação, além de parques e monumentos naturais também protegidos.

Além disso, já foram encontrados dezenas de fósseis de animais pré-históricos, inclusive da chamada megafauna, como a preguiça-gigante, animal de cerca de três metros de altura que viveu na região há nove mil anos.

Matozinhos já forneceu para pesquisas pelo menos 300 fósseis com mais de 8 mil anos e está entre os 2% dos municípios brasileiros que possuem pinturas rupestres.

Lançamento da visita virtual

Quarta-feira (1ª/12), às 19h, pelo canal do YouTube