Com restrições, bibliotecas da UFU retomam atendimento presencial

Empréstimo, devoluções e consultas voltam a ser presenciais na biblioteca da UFU (foto: Divulgação/UFU) Com o retorno às atividades acadêmicas presenciais, as unidades do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia retomaram o atendimento nessa semana. Contudo, há restrições, como ocupação reduzida, e também mudanças no trabalho que era feito durante o período mais grave da pandemia de COVID-19.

A ocupação será de 50% do número de mesas disponíveis nas bibliotecas, conforme estipulado na etapa 3 da fase 2 do 3º Protocolo de Biossegurança-Covid-19-UFU. Com a reabertura, o serviço de empréstimo agendado será descontinuado e, portanto, não será mais necessário agendamento prévio para realização de empréstimo.

Entre os serviços oferecidos presencialmente a partir de agora, estão disponíveis empréstimo, devolução, consulta ao acervo físico, uso da ilha de pesquisa e ambiente de estudo. Seguem como opção remota, via website ou e-mail, a abertura de cadastro, treinamentos, baixa de multa, emissão de "nada consta", elaboração de fichas catalográficas, submissão de TCC, teses e dissertações no Repositório Institucional, dentre outros.



Os horários de atendimento das Bibliotecas UFU foram definidos da seguinte forma: