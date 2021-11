Base da polícia rodoviária é alvo de disparos de arma e três são presos

Identificados e presos três dos cinco envolvidos no atentado contra base da PMRv (foto: PMRv)

A base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), localizada na MG-10, em Vespasiano, foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada de sábado (27/11). Ninguém ficou ferido, apesar dos tiros terem danificado a estrutura. Graças à tecnologia, os cinco autores foram identificados, segundo a PM, e três foram presos no domingo (28/11).

O ataque ocorreu por volta das 4h de sábado, quando um Jetta de cor branca, placa OUX6D40 passou atirando na cabina da PMRV. A base fica no km 17 da MG-10, próxima à Cidade Administrativa, no início do trajeto entre BH e o Aeroporto Internacional de Confins.

As balas atingiram as paredes da base e quebraram vidros. Os autores fugiram em seguida. Graças ao sistema de leitura ótica de caracteres (OCR) foi possível identificar o veículo e emitido um alerta para toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Depois de várias diligências, no domingo, foram identificadas duas mulheres e o adolescente. Os outros dois ocupantes do Jetta seguem foragidos.