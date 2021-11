Trabalhadores da Cemig entram em greve e criticam 'desmonte' da estatal

Estado de greve na Cemig foi anunciado nesta segunda-feira (29) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Afastamento de presidente é pauta

Trabalhadores da Companhia Energética do Estado de Minas Gerais (Cemig) decidiram iniciar greve nesta segunda-feira (29/11). O movimento foi deflagrado após assembleias ocorridas nos pontos do estado onde há expediente da estatal. Os funcionários questionam atitudes do governo de Romeu Zema (Novo) em relação aos profissionais eletricitários e apontam, ainda, "desmonte" da companhia para facilitar a privatização.A Cemig é alvo, na Assembleia Legislativa, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a gestão da estatal desde 2019. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energética em Minas Gerais (Sindieletro), os funcionários estão em campanha salarial e tentam renovar o acordo coletivo de trabalho. A entidade aponta insatisfação com a contraproposta apresentada pela direção.Para marcar as paralisações, a ideia é fazer atos em frente às instalações da Cemig no estado. Na tarde desta segunda, por exemplo, ocorre ato em frente à sede da empresa, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Os eletricitários estão em campanha salarial para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho e a gestão da empresa, indicada por Zema, não negociou a pauta dos trabalhadores. A contraproposta que apresentou retira direitos da categoria."Há os privilégios garantidos à alta cúpula, como uma remuneração milionária que engloba salários e rendimento variável e um contrato para fornecimento de refeições para os diretores no valor de R$ 1,2 milhão ao ano. Pelos cálculos do Sindieletro, a refeição diária para cada diretor que usa o restaurante 'vip' da Sede da Cemig custa R$ 350,00", lê-se em comunicado emitido pelo Sindieletro para informar a greve.Na mira da CPI, está o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho. O sindicato dos trabalhadores defende o afastamento do executivo até a conclusão da investigação conduzida pelos deputados, prevista para ser encerrada no início do próximo ano.Os parlamentares estaduais têm tentado, também, entender recentes negociações de patrimônios vinculados à estatal mineira. Em janeiro deste ano, a Cemig vendeu, por R$ 1,37 bilhão, a fatia que detinha na Light, companhia de luz que atua no Rio de Janeiro. Em 2019, quando ainda estava vinculada à Cemig, a Light negociou, pelo valor simbólico de R$ 1, suas ações na Renova, que atua com fontes energéticas renováveis.procurou a Cemig para comentar o início da greve. Se houver retorno, este texto será atualizado.