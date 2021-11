Jovem acusa motorista de injúria após posto de combustíveis não aceitar Pix

A jovem disse aos policiais que o motorista de aplicativo ofendeu a sua dignidade após uma frentista de posto não aceitar pagamento via Pix (foto: PMMG/Divulgação) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um boletim de ocorrência de injúria foi registrado por uma jovem de 18 anos contra um motorista de aplicativo. Ela contou aos policiais militares que o suspeito a chamou de ‘desgraçada’ e ordenou que ela descesse do seu carro depois que o pagamento via Pix que a vítima faria ao suspeito não pôde ser concretizado em um posto de combustíveis, ontem (26/11) à noite.





No entanto, no posto, uma frentista disse que não poderia receber pelo pagamento eletrônico. Neste momento, ainda segundo relato da jovem, o motorista ficou exaltado e começou a xinga-la de ‘desgraçada’, mandando ela sair do veículo e não finalizando a corrida.

A vítima disse que ficou consternada com a situação e, em seguida, foi até a uma base comunitária da PM mais próxima do Bairro Josa Bernardino para registrar o crime.

No momento do fechamento do registro policial, o suspeito não havia sido localizado para prestar o seu depoimento.

Segundo o artigo 140 do Código Penal, o delito de injúria, que consiste na conduta de ofender a dignidade de alguém, prevê pena de reclusão de 1 a 6 meses ou multa.