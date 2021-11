Aluno da UFV pode ter de pagar quase o triplo no bandejão na volta às aulas

Insatisfeitos, alunos realizaram manifestação em frente à reitoria, além de movimento pela internet (foto: DCE/Divulgação) O estudante da Universidade Federal de Viçosa (UFV) pode levar um susto quando tiver de pagar pela refeição no bandejão do Restaurante Universitário (RU). Uma das faixas criadas pela reitoria terá de desembolsar R$ 5,40 na volta às aulas presenciais, o que representa quase o triplo do R$ 1,90 que todos os alunos pagavam antes da pandemia da COVID-19. Insatisfeitos, os universitários fizeram protestos nesta sexta-feira (26/11).

Enquanto alunos protestavam em frente à reitoria da universidade, outros faziam uma pressão virtual, ao disseminar no Twitter hashtags como #aumentodoRUNão e #MaisFamintadoBrasilUFV. Após as manifestações, a administração decidiu aumentar uma das três faixas de subsídios: de 70% para 75%. Na prática, os alunos contemplados nessa categoria pagarão R$ 2,25 em vez de R$ 2,70.





As três faixas são as seguintes:





100% de subsídio: a universidade vai bancar todo o custo da refeição, que será gratuita para o aluno dessa faixa

75%: os alunos pagarão R$ 2,25

40%: os alunos pagarão R$ 5,40

Quanto a essa última faixa, o valor representa um aumento de 184% em relação ao R$ 1,90 cobrado antes da pandemia - portanto, quase o triplo. Os estudantes entendem que mesmo a faixa intermediária será muito prejudicada. “Se o RU subir, pouco que seja, muitos alunos não vão poder seguir estudando”, afirma Amanda Januzzi, estudante de pedagogia, à reportagem.

A estudante também alega que a proposta dos preços das refeições não foram discutidas com os estudantes apenas foram anunciadas em reunião virtual do Fórum de Assistência Estudantil na terça-feira (16/11) e com isso pegou todos de surpresa.

“Vejo que qualquer aumento nesse momento de fome do povo brasileiro é muito grande. E a UFV não fez um debate com os alunos sobre essas questões. Tanto a primeira quanto a segunda proposta não tiveram uma discussão com os estudantes. Muitos nem sabem se vão voltar e outros já saíram da universidade para trabalhar”.

O Conselho Estudantil (Consu) também se reuniu hoje (26/11).