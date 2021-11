Pais de sobrevivente em Brumadinho serão indenizados em R$ 60 mil

Rompimento da barragem de rejeitos, em Brumadinho, ocorreu em 25 de janeiro de 2019 (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

A mineradora Vale e a empresa Reframax Engenharia Ltda. foram condenadas pela Justiça do Trabalho ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60 mil, aos pais de um trabalhador que ficou inválido após sobreviver ao rompimento da barragem de rejeitos, em Brumadinho, na Região Metropolitana, ocorrido em 25 de janeiro de 2019.

O casal alegou que sofreu forte impacto emocional em razão dos danos psíquicos e da invalidez sofrida pelo filho, em consequência da tragédia, que completa hoje 34 meses. A decisão foi comunicada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) nesta quinta-feira (25/11).

Contratado pela referida empresa de engenharia, o empregado ocupava a função de encarregado de obras. Ele estava na planta da mineradora, em Brumadinho, no dia do acidente, mas sobreviveu.

A empregadora, em sua defesa, alegou que mantinha contrato em regime de empreitada parcial nas instalações das minas da Jangada e do Córrego do Feijão, ambas no município.

O TRT-MG explica que o acidente, conforme versão da defesa, teria ocorrido por culpa exclusiva da Vale. A Reframax reforçou também, na oportunidade, que o risco existente no local não era de seu prévio conhecimento.

“Já a Vale alegou que suas atividades foram precedidas por licenciamentos e autorizações dos órgãos competentes, tendo cumprido as normas de segurança e saúde do trabalho”, pontua o tribunal.

Porém, no entendimento do juiz e relator Danilo Siqueira de Castro Faria, a mineradora, com a deposição de rejeitos de mineração, criou risco acentuado aos trabalhadores e terceiros – o que resultou na tragédia do rompimento da barragem, “sendo, assim, suficiente estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o resultado danoso”, frisou.

“As empresas atuantes na seara da mineração (seja diretamente ou por contratos de terceirização de serviços especializados) não podem ignorar os perigos a que expõem seus empregados, com o fim de obter lucro”, complementou o magistrado.

Ainda no seu entendimento, não se pode olvidar que a empregadora tem a obrigação de promover a redução de todos os riscos passíveis de afetar a saúde e a integridade física dos trabalhadores no ambiente de trabalho.

“E é fato público e notório que não foram oferecidas condições seguras de trabalho aos empregados que se ativavam nas áreas atingidas pela lama decorrente da ruptura da barragem, sendo nítida a culpa empresária pela consumação do infortúnio”, destacou o juiz.

Por fim, para o julgador, a invalidez causada ao empregado, inclusive com apuração em perícia médica de danos de ordem psíquica e danos existenciais decorrentes do impedimento da fruição de atividades como lazer, esporte, convívio e religião, resultou na alteração de toda a rotina e planejamento de vida da família.

Vale se manifesta

Em nota encaminhada ao Estado de Minas, a mineradora Vale disse que respeita a decisão do Judiciário e que está comprometida em indenizar de forma rápida e definitiva os impactados pelo rompimento da barragem.

Leia na íntegra:

“A Vale respeita a decisão do judiciário e, no momento, avalia os critérios utilizados. A empresa permanece comprometida em indenizar de forma rápida e definitiva os impactados pelo rompimento da barragem. Até o momento, aproximadamente R$ 2,4 bilhões foram pagos em indenizações individuais, abrangendo mais de 11,4 mil pessoas.”

A reportagem também entrou em contato com a empresa Reframax Engenharia Ltda, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.