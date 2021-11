Poda de árvores e pouso de helicóptero no mesmo local causam polêmica

Árvores foram podadas em frente à prefeitura, exatamente no lugar onde a aeronave da PM pousou e ficou por aproximadamente 3 horas (foto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Passos)

A chegada de um helicóptero da Polícia Militar a Passos, hoje (25/11), por volta das 16h, causou polêmica e muita curiosidade. A aeronave sobrevoou a cidade e pousou em frente ao prédio da prefeitura, em pleno centro de Passos, na Praça Geraldo da Silva Maia.





Helicóptero estacionado em frente à Prefeitura de Passos, bem no lugar onde fica a Feira do Pastel (foto: redes sociais)



“Como a gente vem percebendo, de alguns anos para cá, aquelas árvores estão velhas, estão tombando e com poucas raízes, tanto que no último ano perdemos duas árvores que caíram em cima de veículos”, disse.

Mas o secretário municipal de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento, Sebastião Domingos, o Neném da Manoela, garantiu que a poda faz parte da manutenção da praça, que as árvores estão comprometidas e a poda não tem ligação com o helicóptero.“Como a gente vem percebendo, de alguns anos para cá, aquelas árvores estão velhas, estão tombando e com poucas raízes, tanto que no último ano perdemos duas árvores que caíram em cima de veículos”, disse.

“A árvore não pode ser erradicada 100% e tem que ter uma programação, só que no passado foram plantas árvores da espécie oiti. O trabalho que fizemos ali foi uma limpeza, um ‘desbaste’ para entrar sol e claridade nos oitis. Já foi feito do outro lado da praça e agora entramos no meio da praça anteontem e ontem, e viemos até à Rua João Bráulio. Com o passar do tempo, aquelas árvores serão erradicadas dando lugar aos oitis”, complementou Neném da Manoela.



Toda quinta-feira, no estacionamento em frente à prefeitura, acontece a chamada Feira do Pastel. Hoje, as barracas foram retiradas do local onde vendem as guloseimas e alocadas no meio da praça.



Por meio de nota oficial à imprensa, o 12º Batalhão da Polícia Militar de Passos informou que a presença do helicóptero se deve ao lançamento de uma Operação Natalina.



“Nesta data, por volta das 19h, o 12º Batalhão de Polícia Militar dará início à Operação Natalina 2021 em todas as cidades pertencentes à Unidade. O lançamento, na cidade de Passos, sede do Batalhão, ocorreria na Praça Monsenhor Messias Bragança (Praça da Matriz). Durante o período de 25 de novembro a 31 de dezembro de 2021, serão realizadas diversas operações, tais como: batida policial, blitzen preventivas e repressivas, operações visibilidade, operação desarmamento e antidrogas, objetivando inibir e coibir a ação de criminosos, principalmente crimes contra o patrimônio e explosão de caixas eletrônicos. No lançamento de hoje, o 12º BPM contará com apoio da aeronave da 6ª Cia BRAVE da PMMG”, diz a nota.



Mas o local do lançamento foi trocado, em vez da Praça Monsenhor Messias, foi realizada na Praça Geraldo da Silva Maia, onde fica a administração municipal.