Bares e restaurantes de BH têm expectativa de lucrar 90% a mais em dezembro

Bares e restaurantes (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press.) O calejado faturamento dos bares e restaurantes de Belo Horizonte deve ter alta de até 90% neste fim ano. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), as festas de dezembro devem garantir o aumento significativo em comparação com o ano passado.

"As bebidas alcoólicas representam mais de 50% do faturamento dos estabelecimentos. Sem elas, fica impossível falar em festa de confraternização. Dezembro de 2021 será, de fato, um renascimento para nós".

Agora, com protocolos mais flexíveis, as casas estão se preparando para voltar, entretanto ele garante que esse retorno deverá ser seguro para os clientes. "Todas as casas, por sinal, estão se preparando para este período, sobretudo, com bastante segurança, pois entendemos que ele será crucial para ajudar na recuperação ou darmos fôlego para o caixa tão atingido há mais de um ano e meio".

Estratégias

Contratação de novos funcionários, investimento em pacotes personalizados e aposta em ambientes abertos fazem parte das estratégias dos empresários do setor. Segundo uma pesquisa realizada pela Abrasel-MG, entre 14 e 27 de setembro, com 178 empresários do setor em Minas, 30% deles pretendem aumentar o quadro de funcionários, principalmente com a proximidade das festas corporativas.

Roberto Zhen Qiu, proprietário do restaurante Gastrô Hub (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O restaurante Gastrô Hub, no Bairro Serra, Região Centro-Sul de BH, está com vagas abertas para atender as confraternizações. "Já estamos recebendo um aumento de 30% nos pedidos de orçamento para comemorações de dezembro em relação aos meses anteriores. Acredito que a vacinação tem sido fundamental para trazer essa confiança de volta para a população", afirma o proprietário do restaurante, Roberto Zen Qhiu.

O local também aposta no ambiente aberto, já que tem uma grande varanda, que virou preferência dos clientes. "Hoje, muitos dos que optam por confraternizar aqui, levam em consideração o nosso espaço, que é bem arejado e permite o distanciamento".

Lucas Brandão, da Panorama Pizzaria (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Outro estabelecimento que fará contratações de fim de ano é a Panorama Pizzaria, localizada no Bairro Floresta, Região Leste de BH. A intenção da casa é dobrar o quadro de funcionários, que conta com dois colaboradores fixos, um pizzaiolo e um garçom.

Os interessados em trabalhar no setor de bares e restaurantes neste fim de ano podem verificar vagas disponíveis no portal da Abrasel-MG, clicando AQUI

Adaptar os preços e pacotes à realidade dos consumidores será a aposta da churrascaria Boi Vitório, no Mangabeiras, Região Centro- Sul da capital. Segundo o proprietário Fabrício Lana, tudo vai depender das prefererências do cliente.

Fabricio Lana, sócio proprietário do restaurante Boi Vitorio (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) "Como todos os bares e restaurantes da cidade vão querer faturar bastante nesta época, terá diferencial competitivo aqueles que oferecerem um bom preço e planos adequados à realidade do consumidor. Se ele preferir, por exemplo, um pacote com ou sem bebida alcoólica, apenas com petiscos ou menu completo, nós faremos. Seja o que for, nós faremos. Tudo vai depender das preferências de quem contrata os serviços", disse.

