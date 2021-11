Ônibus de BH terão reforço no final de semana para Black Friday e Enem

Linhas terão reforço no fim de semana (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Em meio à indefinição sobre a continuação da greve dos trabalhadores do transporte público, os ônibus serão reforçados no próximo fim de semana. A BHTrans, o consórcio Transfácil e o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH) fizeram acordo para colocar mais linhas para atender uma previsão de aumento de demanda em virtude da aplicação do Enem e das promoções da Black Friday.

Outro atrativo de domingo é o jogo entre Atlético e Fluminense, às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, com expectativa de público acima dos 60 mil. Com isso, torcedores terão à disposição mais ônibus entre bairros e o Gigante da Pampulha.





Os horários das linhas estão disponíveis para consulta no site do Transfácil e no aplicativo BH BUS+.





Durante todo o mês de dezembro a frota também deverá receber ajustes para atender ao aumento da demanda, em razão das compras de Natal e festas de fim de ano.





Depois de um dia e meio de greve no início desta semana, funcionários do transporte público da capital decidiram suspender o movimento até uma nova rodada de negociações. Uma nova reunião está programada para a tarde desta quinta-feira (24/11), quando os manifestantes poderão decidir se manterão ou não o ato.