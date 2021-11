PRF apreende carregamento com mais de 3 mil calçados falsificados na BR-262

Mais de 3 mil pares de calçados foram apreendidos em Araxá (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste domingo (21/11), um carregamento de cerca de 3.300 pares de caçados no km 677 da BR 262, em Araxá, no Alto Paranaíba. Os produtos possuíam indícios de falsificação e levantaram suspeita da equipe da unidade operacional da corporação.De acordo com a PRF, o carregamento era transportado em caminhão baú no momento em que foi parado pela fiscalização.Ao vistoriar a carga transportada, os policiais perceberam que a mercadoria estava acobertada por notas fiscais emitidas em Nova Serrana, município localizado a 240 km de Araxá.Todo o material encontrado, o veículo e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araxá para o prosseguimento da ocorrência.A idade do motorista do caminhão e o valor da carga não foram informados.