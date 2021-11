BH está entre as 20 cidades mais competitivas do Brasil, aponta ranking

Minas possui três cidades entre as 50 mais competitivas do país, aponta CLP (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) A partir do levantamento de dados de políticas públicas, institucionais e econômicas, o Ranking de Competitividade dos Municípios elaborado pelo Centro de Liderança Pública, apresentou três cidades mineiras entre as 50 mais competitivas do país. Segundo o CLP, na média, os municípios mineiros perderam posições em relação ao ano passado, mas o estado não tem nenhuma cidade entre as 100 piores colocadas. Em geral, os demais municípios mineiros estão em posições intermediárias no levantamento.









Apesar de ter caído algumas posições, Belo Horizonte apresenta a cidade com melhor cobertura de atenção básica na saúde, e também, a capital mais bem colocada no pilar de acesso à saúde. Já Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, apresenta a pior colocação do estado, ocupando a 305ª posição.





No Ranking, todos os municípios são avaliados a partir de 65 indicadores, distribuídos em 13 temas e 3 dimensões consideradas fundamentais para a melhoria da gestão pública e competitividade dos municípios brasileiros.





Os pilares são: Sustentabilidade Fiscal; Funcionamento da Máquina Pública; Meio Ambiente; Acesso à Saúde; Qualidade da Saúde; Acesso à Educação; Qualidade da Educação; Segurança; Saneamento e Meio Ambiente; Inserção Econômica; Inovação e Dinamismo Econômico; Capital Humano e Telecomunicações.





Dos 411 municípios do estudo, 48 pertencem a Minas Gerais, equivalente a mais de 11% da amostra, sendo o estado com o segundo maior número de cidades no Ranking de Competitividade dos Municípios, atrás apenas de São Paulo.





Para conferir todas as informações sobre as cidades de Minas Gerais avaliadas no Ranking de Competitividade dos Municípios





