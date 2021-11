Não curtiu: cadelinha late para estátuas de onças-pintadas na Praça do Papa

Obras do Jaguar Parede foram instaladas na Praça do Papa, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A/Press)

Obras do Jaguar Parede, dos artistas Paulo Ferrari, Direito ao Respeito, Marcelo Anache, Rede de Proteção e Pedro Bahia, O Despertar, instaladas na noite de ontem na Praça do Papa, atraiu na manhã deste sábado (20/11) a atenção da cadelinha Maria Alice, que não gostou da presença dos felinos. Ela latiu incansavelmente, debaixo de chuva, para os "intrusos". O dono da cachorrinha é vendedor de cocos na praça.







Obras do, dos artistas Paulo Ferrari, Direito ao Respeito, Marcelo Anache, Rede de Proteção e Pedro Bahia,, instaladas na noite de ontem na, atraiu na manhã deste sábado (20/11) a atenção da, que não gostou da presença dos felinos. Elaincansavelmente, debaixo de chuva, para os "intrusos". O dono da cachorrinha é vendedor de cocos na praça.





As estátuas de onça-pintadas chegaram pela primeira vez na capital mineira em setembro. São mais de 60 obras customizadas por artistas e celebridades, que serão exibidas durante três meses de ações, segundo os organizadores. As obras também podem ser vistas no Shopping Pátio Savassi e em outros espaços públicos da cidade. Confira a programação





LEIA MAIS 08:05 - 20/11/2021 Pode chover forte em Belo Horizonte neste sábado (20/11), diz Inmet A Jaguar Parade é um movimento internacional que tem o grande propósito de arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a necessidade urgente de conservar as onças-pintadas e seu habitat.









A causa



A onça-pintada é o maior felino das Américas e, originalmente, habitava desde os Estados Unidos até a Argentina. Hoje, ela está oficialmente extinta nos Estados Unidos, é muito rara no México, e já praticamente desapareceu da maior parte das regiões nordeste, sudeste e sul do Brasil.



Pelo fato de estar no topo da cadeia alimentar e necessitar de grandes áreas preservadas para sobreviver, as crescentes alterações ambientais como o desmatamento, caça ilegal e poluição são as principais causas da severa diminuição da sua população.



Proteger as onças significa proteger as florestas tropicais, zonas úmidas e outros ecossistemas cruciais para a sobrevivência e bem-estar de inúmeras outras espécies, incluindo os seres humanos.