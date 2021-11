Jovem mata ex-namorada e sogro a tiros em Pitangui

A Polícia Militar segue as buscas pelo suspeito de matar a ex-namorada e sogro em Pitangui (foto: Marcelo Sant'Anna/Imprensa MG)

A Polícia Militar (PM) segue com as buscas pelo suspeito de matar pai e filha na noite desta quinta-feira (18/11) em Sacramento, comunidade rural de Pitangui, no Centro-Oeste de Minas.

A suspeita é de que o crime tenha motivação passional. O rapaz, que coleciona passagens por ameaça, drogas e roubo, é ex-namorado de Fabiana.

De acordo com a perícia, quatro tiros acertaram a vítima e um o pai dela. Os corpos foram liberados para o Instituto Médico Legal (IML).

A fuga



Antes de fugir, o suspeito cortou os fios do telefone para dificultar o pedido de socorro. Quando os militares chegaram no local, as vítimas já estavam sem vida.

O rapaz fugiu no carro da família. "Posteriormente este veículo apresentou problemas mecânicos. O autor, então, cometeu o roubou de uma motocicleta. Ela foi abandonada, tudo indica que ela contava com dispositivo antifurto", contou o tenente Rafael Teixeira Machado.



A moto foi abandonada às margens de uma rodovia e o suspeito teria entrado no matagal para se esconder. Até o momento ele não foi encontrado e a polícia pede que, caso alguém tenha informações, repasse via 190 ou pelo 181 - Disque Denúncia Anônima.

O velório das vítimas está previsto para a tarde de hoje.

*Amanda Quintiliano especial para o EM