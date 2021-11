Ano letivo 2022: aulas da rede estadual de ensino de Minas começam em 7/2

As escolas do campo, indígenas e quilombolas poderão elaborar proposta de calendário diferenciado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), o calendário escolar deve ser organizado de forma a garantir o mínimo de 200 dias letivos e a carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino.

O documento ressalta que em caso de interrupção do desenvolvimento das atividades letivas programadas, deverá ser providenciada a imediata reposição dos dias letivos e da carga horária. As escolas do campo, indígenas e quilombolas poderão elaborar proposta de calendário diferenciado e submeter à aprovação do colegiado escolar, considerando as especificidades das comunidades locais.

Outras datas

Datas tradicionalmente já previstas no calendário escolar também estão no documento. O período de 19 a 26/6, por exemplo, será dedicado às atividades da "Semana Estadual de Prevenção às Drogas”. De 12 a 18/8 será realizada a "Semana Estadual das Juventudes", e a “Semana de Educação para a Vida” será entre os dias 16 e 18/11.





De acordo com o Calendário Escolar para 2022 publicado nesta quinta-feira (18/11), o ano escolar, quando os profissionais da unidade de ensino iniciam o trabalho de planejamento, começa em 1º de fevereiro de 2022. Já o ano letivo, quando os estudantes voltam às atividades nas escolas, se inicia em 7 de fevereiro.