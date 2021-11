Delegada prende homem que aplicou golpe de R$ 100 mil em idoso de 83 anos

A delegada Juliana Fiúza prendeu o homem por estelionato e furto qualificado (foto: Divulgação PCMG) A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, nesta quinta-feira (18/11), mandados de prisão e de busca e apreensão em Governador Valadares, na casa de um homem de 28 anos suspeito de ter dado golpe de aproximadamente R$ 100 mil na conta bancária de um idoso, de 83 anos.

Para prender o suspeito, os policiais civis foram até o local onde ele trabalhava, realizando buscas no endereço comercial e na casa dele. Os policiais apreenderam dois celulares, cinco cartões magnéticos e extratos bancários.

Os policiais também bloquearam a conta bancária para a qual o homem teria feito a transferência dos valores de forma criminosa.



As investigações sobre esse crime começaram 15 dias atrás, quando o idoso procurou a Polícia Civil para denunciar o golpe.

O senhor de 83 anos contou aos policiais que havia pedido ao suspeito, que tinha um comércio vizinho ao dele, para que o ajudasse a realizar uma transação bancária por meio de um aplicativo instalado no celular.

Com as informações bancárias e as senhas da vítima, o suspeito realizou várias transferências para a dele, em dias alternados, somando cerca de R$ 100 mil.

A PCMG realizou levantamentos, reuniu provas de autoria e materialidade do crime e, com o apoio do Ministério Público, representou pelos mandados de prisão e de busca e apreensão, deferidos pela Justiça.

A delegada de Polícia Civil Juliana Fiúza, responsável pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações, disse que o homem já possuía passagens criminais.



“Além de já ter passagem por tráfico de drogas, o suspeito deverá responder, agora, por estelionato e furto qualificado, uma vez que ele se aproveitou da confiança do idoso para concluir o intento criminoso”, disse.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão da cidade, prestou depoimento e, em seguida, conduzido ao sistema prisional, onde vai permanecer à disposição da Justiça.