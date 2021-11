Homem com faca tenta tomar imóvel de inquilino e polícia prende os dois

A confusão aconteceu na região comercial de Caratinga e terminou com agressor e vítima presos (foto: Google Street View)

Uma briga por causa da locação de um ponto comercial, em Caratinga, levou para a cadeia locador e locatário. A desavença começou porque o locador, um homem de 68 anos alugou um imóvel comercial, mas não fez o contrato de locação, ficando "na base da confiança."

Aproveitando dessa condição, sem ter que obedecer às cláusulas comuns aos contratos de locação de imóvel, o inquilino, de 38 anos, segundo apurou a Polícia Militar, não estava pagando o aluguel. Insatisfeito, o locador tentou várias vezes despejá-lo, sem sucesso.



Para não ficar no prejuízo, tomou uma providência inusitada: tirar o homem do imóvel à força, com golpes de faca.



E foi para o local, na tarde de terça-feira (16/11), na Rua Coronel Pedro Martins, no centro de Caratinga, e que havia sido alugado por R$ 900 mensais. A revolta do proprietário do imóvel era grande, afinal, durante sete meses ele tentou receber o aluguel, sem sucesso.



Pegou uma faca e partiu para cima do seu inquilino, acertando suas costas. A vítima caiu e o homem deu mais um golpe com uma faca tipo peixeira.



Não fosse a ação rápida de pessoas que passavam pelo local, o locador do imóvel teria matado o seu inquilino, segundo a Polícia Militar, que foi chamada para dar fim à briga e conseguiu prender o agressor, que estava com a arma branca, ensanguentado, dirigindo seu carro em fuga na BR-116.



Parado pela polícia, ele foi preso por tentativa de homicídio contra o seu inquilino, que também foi preso, mesmo com o corpo perfurado pela faca. É que durante o registro da ocorrência, a Polícia Militar descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.



O dono do imóvel foi levado para a Delegacia da Polícia Civil, e o seu inquilino, preso, foi levado ao hospital, onde ficou internado sob escolta da PM. A Polícia Civil de Caratinga investiga o caso.