Faculdade vai oferecer atendimentos jurídicos de graça em Valadares

O prédio da Fadivale fica na área central de Valadares, em frente ao ponto final das linhas dos ônibus urbanos (foto: Reprodução/Fadivale/Facebook) Diante do cenário pandêmico que se instaurou nos últimos meses, a demanda jurídica aumentou nas diversas áreas do direito. Sensibilizada e preocupada com a questão social, a Faculdade de Direito Vale do Rio Doce (Fadivale) vai promover na próxima sexta-feira (19/11) mais uma edição do evento “Direito na Praça”, desta vez com o tema “Pergunta que a Fadivale responde!”.

O evento vai mobilizar toda a comunidade acadêmica, envolvendo professores e alunos em torno de um projeto rápido de diálogo com a sociedade. Especialistas nas diversas áreas do direito e acadêmicos da Fadivale estarão presentes para atendimento jurídico gratuito aos interessados.

“Identificamos um aumento na demanda jurídica nas diversas áreas do direito, e a nossa faculdade, que oferece exclusivamente o curso de direito, é sempre procurada pelas pessoas que precisam de alguma orientação", inicia Fernanda Furtado Altino Machado D’Oliveira Costa, Procuradora Institucional e Professora da Fadivale.





"Durante a pandemia essa procura aumentou, e o termômetro que indicou esse aumento foi o grande número de atendimentos nos três núcleos de prática jurídica que atendem a população carente”, complementa.

Esse aumento, de acordo com a professora Fernanda Machado, motivou reedição do Direito na Praça, que já existe há 10 anos, com atendimento em praças e locais públicos de Valadares, mas que, em 2021, vai acontecer apenas no prédio da faculdade.

“Queremos, dessa forma, colaborar com a minimização das adversidades pelas quais passam tanto as pessoas vítimas dos impactos sociais e econômicos nesse momento histórico que estamos vivendo, por causa da pandemia. Vamos acolher a população confirmando nosso pacto de serviço à sociedade e de promoção da justiça”, disse.

Para serem atendidas, as pessoas não precisam fazer inscrições prévias. Basta ir ao espaço cultural da Fadivale, com acesso pela Rua Arthur Bernardes, em frente ao ponto final de todas as linhas do transporte coletivo de Valadares, no período das 8h às 11h, na sexta-feira (19/11).