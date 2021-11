Furto de grelhas das bocas-de-lobo coloca população em risco, em Valadares

A administração municipal informou que a retirada das grelhas das bocas-de-lobo tem acarretado prejuízos não apenas ao município, como também para as pessoas, que estão correndo o risco de sofrer acidentes.



Com as ruas alagadas, não dá pra ver as armadilhas em que se transformam os bueiros sem as grelhas.

A ausência das grades implica um problema ambiental e de saúde pública. Sem essa proteção, o escoamento da água da chuva também é afetado, causando entupimento das bocas-de-lobo e contribuindo com a formação de pontos de alagamento ou inundações.

“As grelhas são furtadas para serem revendidas como sucatas em empresas de ferro-velho. Por isso, pedimos à população que evite danificar ou jogar lixo nos bueiros e, quando perceber alguém danificando ou furtando peças das bocas-de-lobo, faça a denúncia à Polícia Militar. Também contamos com a colaboração dos donos de ferro-velho para que não comprem esse tipo de material”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Robson Campos, pedindo apoio da população.

Segundo ele, uma grade completa com suporte custa, em média, R$ 600 aos cofres públicos. E para não onerar ainda mais o município, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU) tem produzido grelhas de concreto, com o objetivo de repor as que foram retiradas e para que a população não seja ainda mais prejudicada.

A SMOSU ainda não possui um levantamento sobre a quantidade de grades subtraídas, mas o que se tem percebido é que a prática tem aumentado no município.

Além do grande volume de chuva nas últimas 48 horas, em Governador Valadares, um outro problema preocupa a prefeitura da cidade: o furto das grelhas que protegem as bocas-de-lobo, que escoam a água da chuva para as galerias pluviais.A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) de Governador Valadares informou que o volume de chuva nas últimas 48 horas no município chegou à marca de 95mm. A previsão é que até domingo (14/11) chegue a 35 mm. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o "grande perigo" passou, mas a chuva ainda pode causar estragos em algumas regiões do estado