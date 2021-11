Mineiros homenageiam 275º aniversário de Tiradentes na Fazenda do Pombal

Ruínas da Fazenda do Pombal se tornaram reserva ambiental administrado pelo Instituto Chico Mendes (foto: Divulgação/Prefeitura de Ritápolis)

O Dia de Tiradentes é comemorado em 21 de abril, feriado nacional, data em que o mineiro foi executado e esquartejado no Rio de Janeiro pela coroa portuguesa em 1792. Mas este 12 de novembro também será lembrado com homenagens a um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento no século 18 que buscava pela independência do Brasil. Nesta sexta-feira (12/11), são comemorados os 275 anos de nascimento daquele que se tornou mártir e entrou definitivamente para a história do Brasil.

A data especial rendeu-lhe uma solenidade nas ruínas Fazenda do Pombal, local onde nasceu o mineiro, que atualmente pertence ao município de Ritápolis, no Campo das Vertentes. O evento contou com a presença de autoridades da região, escolas e visitantes, com hasteamento de bandeiras e entrega da medalha de honra ao mérito. O desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), José Arthur Filho, também compareceu à homenagem.





Tiradentes residiu na fazenda até 1757, quando foi morar com seu padrinho Sebastião Ferreira Leitão na vila de São José Del-Rei, hoje o município Tiradentes. O Pombal também era sede extratora de açúcar e possuía a casa dos senhores, capela, senzala e o engenho.

As terras ficam bem próximas ao Rio da Mortes, onde havia forte extração de ouro no século 18. Parte de tudo o que foi extraído pode ser encontrado em várias igrejas barrocas das cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Mariana, Diamantina, São João del-Rei e Tiradentes.

Reserva natural





Hoje, a Fazenda do Pombal faz parte de uma reserva natural administrada pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio), vinculado ao Ministério de Meio Ambiente. O espaço conta com as ruínas da casa onde nasceu Tiradentes, além de trilhas para caminhadas ecológicas e um viveiro com mais de 500 mudas de plantas em extinção, que são vendidas ao público.





As ruínas da Fazenda do Pombal foram tombadas pelo Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional (Iphan), em 1937. A reserva natural conta com várias espécies ameaçadas de extinção.