Homem de 45 anos é preso suspeito de estuprar duas filhas em Minas

Pai foi levado para a Delegacia de Minas Novas e, em seguida, transferido para o sistema prisional (foto: PCMG/Divulgação)

O rompimento do silêncio de duas irmãs, atualmente com 18 e 27 anos, foi determinante para a prisão do pai delas, um homem de 45 anos, nesta quarta-feira (10/11), por ter cometido abusos sexuais contra ambas. O fato ocorreu na cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha.

As investigações, agora concluídas, tiveram início em 12 de abril, quando a mais nova, de 18 anos, procurou a polícia para denunciar que tinha sido abusada pelo pai quando tinha sete anos. Ela afirmou ainda que nunca contou nada porque recebia ameaças constantes por parte do pai, para que não revelasse nada.

Ao oferecer essa denúncia, a vítima contou que a irmã mais velha também tinha sido abusada pelo pai, quando tinha a mesma idade. Segundo as investigações, o suspeito teria oferecido dinheiro para a filha mais velha em troca de relações sexuais, chegando ao ponto de obrigá-la a assistir a vídeos pornográficos.

Ao ser preso, o suspeito negou as acusações, mas a mãe das vítimas, ao ser ouvida, alegou que o marido é um indivíduo muito perigoso, tendo denunciado casos de violência doméstica protagonizados por ele. O homem está preso e foi encaminhado para o sistema prisional.