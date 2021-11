'Produtor' ameaça matar modelo após ela se recusar a mandar fotos dos seios

A jovem de Uberaba procurou a PM da cidade e disse ter sido ameaçada de morte por suposto produtor (foto: PMMG/Divulgação) Uma atriz e modelo, de 21 anos, registrou no início da noite de ontem (9/11) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um boletim de ocorrência na Polícia Militar (PM) contra homem que conheceu pela internet e que disse ser produtor. Ela contou que o suspeito a ameaçou de morte porque ela não quis enviar fotos dos seios para ele.

A jovem relatou também aos militares que, inicialmente, o suspeito fez contato com ela através do Instagram, elogiando as fotos do seu perfil, sendo que ele se apresentou como sendo produtor e proprietário de empresa de produções. Em seguida, ele convidou a modelo para participar de um trabalho e ela acabou passando o número de WhatsApp.

Ainda segundo a jovem, durante uma ligação, o suspeito solicitou fotos dos seios dela. Após a recusa de enviar as imagens íntimas, ele passou a fazer ameaças, enviando uma foto portando uma arma de fogo e com a seguinte mensagem: “Se você não fizer o que eu peço, vou te matar”.

Após sofrer as ameaças, a modelo disse que bloqueou o contato do suspeito e, em seguida, fez as pesquisas na internet com o nome dele, encontrando notícias de casos semelhantes ao dela.

A vítima apresentou à PM os links com as notícias.

O caso agora segue para investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).