Acidentes aéreos em Minas em 2021 superam mesmo período dos últimos 6 anos

Queda de avião em Piedade de Caratinga, na sexta-feira (5/11), matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas (foto: Reprodução/WhatsApp) O mês de novembro acendeu um alerta em relação aos acidentes aéreos em Minas Gerais, principalmente depois da queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, na última sexta-feira (5/11). Desde janeiro, foram registradas 15 ocorrências no corrente ano, o que supera os mesmos períodos dos últimos seis anos.









Com as duas ocorrências de novembro, chegam a 15 o número de acidentes aéreos em Minas Gerais de janeiro a novembro de 2021. Em 2020, levando-se em consideração o mesmo período, foram 12 registros, mesmo número que foi constatado em 2019. Já em 2018, o índice foi um pouco maior, com 14 acidentes. No ano anterior, em 2017, foram cinco, contra nove em 2016. O topo do triste ranking fica para 2015, que teve 18 acidentes entre janeiro e novembro.