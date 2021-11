Destroços do avião já estão a caminho do aeroporto do Galeão, no Rio

Os destroços do avião estão sendo transportados por um caminhão bitruck até o Rio de Janeiro (foto: Reprodução Redes Sociais)

Um caminhão levando os destroços do avião bimotor da empresa PEC Táxi Aéreo, saiu de Caratinga por volta das 13h desta terça-feira (9/11), com destino ao Aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Esses destroços serão periciados em um hangar da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).







A previsão da empresa transportadora, e que o caminhão com os destroços chegue ao Rio de janeiro por volta das 21h. A Polícia Civil de Minas Gerais, que liberou os destroços do avião para serem levados ao Rio de Janeiro, em comum acordo com os oficiais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), também poderá periciar os destroços no Galeão, caso isso seja necessário.